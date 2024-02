Winterstop breekt ritme Bargeres en topschutter van Drenthe niet

VOETBAL - Anderhalve maand verplichte rust, vanwege de winterstop, heeft niets gedaan met het ritme van Bargeres. De trotse koploper in de zaterdag 5e klasse F denderde in de eerste wedstrijd van 2024 op eigen veld over VVS Oostwold heen: 5-0.

Van die 40 treffers werd meer dan de helft gemaakt door Yorick Zweerink, de topschutter in het Drentse amateurvoetbal. Ook tegen VVS was hij weer de grote man met drie goals. Mitchell de Graaf en Rob van de Graaff zorgden voor de andere treffers.

Kampman maakt er ook 3

Stand

Het verschil tussen Bargeres en CEC bedraagt drie punten, maar Bargeres heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld (10 om 11). De competitie gaat in totaal over 20 duels.

Ook Alcides nog foutloos

Overigens is Bargeres niet de enige Drentse club die nog foutloos is. In de 5e klasse G gaat het ook in het nieuwe jaar namelijk crescendo met Alcides. De zaterdagtak van de Meppeler club won de eerste wedstrijd na de winterstop met 2-4 van SVBS'77.