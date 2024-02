VKW verrast met knappe uitzege bij WVV

In de tweede helft bleef het duel redelijk in balans, maar Matthijs Verheul zorgde met de winnende treffer tien minuten voor tijd dat de Westerborkers met de volle winst konden vertrekken. Een moeizame overwinning stelde trainer Bernd van Bolhuis die ontzettend blij was met het eindsresultaat.

''We speelden op een heel slecht veld, dus het was eigenlijk de vraag welke ploeg het beste met de omstandigheden kon dealen. Gelukkig kwamen wij als winnaar uit de bus, want nadat Matthijs Verheul een vrije bal raak schoot hebben we nog wel wat hachelijke momenten overleefd, waarbij WVV bijvoorbeeld tot tweemaal toe nog de paal raakte. Dit zijn ontzettend belangrijke punten voor ons waar we heel blij mee zijn. Deze wedstrijd bewijst maar weer dat iedereen van elkaar kan winnen in deze klasse.''