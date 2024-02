Hoogeveen stuurt HSC’21 met lege handen naar huis

''We hebben het goed gedaan en terecht gewonnen en ik ben blij met de overwinning. We hebben de opdracht goed uitgevoerd en de juiste keuzes gemaakt, maar we hadden het duel misschien eerder moeten beslissen. Er gebeurde niet heel erg veel in de tweede helft, maar we leunden vrij lang op een kleine 2-1 voorsprong en die is gelukkig niet meer in gevaar gekomen.''



Na de overwinning staat Hoogeveen met twintig punten op de zestiende plek met een punt achterstand op de nummer vijftien DVS'33 Ermelo en vijf punten achterstand op de nummer veertien Staphorst. DVS'33 Ermelo en Staphorst speelden wel twee wedstrijden meer. Het gat tussen Hoogeveen en de nummer zeventien Kampong bedraagt vijf punten, maar Kampong speelde een duel meer. Hekkensluiter is nog altijd ODIN'59 met negen punten. Volgende week zaterdagavond neemt Hoogeveen het in eigen huis op tegen Sparta Nijkerk.