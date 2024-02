Speaker FC Meppel zet scheidsrechter op z'n nummer: Kijk nu aflevering 19 van Onze Club

VOETBAL - Goudhaantjes, een puntenpakker met vlag én weinig treffers. Dat is te zien aflevering 19 in seizoen 12 van Onze Club, waarin de speaker van FC Meppel één van de hoofdrolspelers is.

Na de afgekeurde 2-1 van de thuisclub tegen SC Elim in de zaterdag 3e klasse D richt de man zich tot scheidsrechter Remco Paulusma, die zich liet overtuigen door de assistent-scheidsrechter van SC Elim. Over het hele complex is te horen dat de arbiter er faliekant naast zit. Niet dat het helpt trouwens, want de koploper verspeelt voor de tweede keer op rij punten.

Verder in deze uitzending van Onze Club beelden van ACV - Jong Almere City FC in de Tweede Divisie, met net als vorige week in Lisse een hoofdrol voor Gijs Jasper. Hoogeveen zaterdag kreeg in de 2e klasse J bezoek van Achilles 1894 en in de zondag 3e klasse B speelde het nog ongeslagen Peize bij koploper Gieten, terwijl een paar kilometer verderop Eext streegenoot Gieterveen ontving in de 4e klasse C.