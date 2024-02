Gieten houdt lang stand, maar Peize pakt koppositie in 3B

VOETBAL - Peize heeft de macht gegrepen in de 3e klasse B. De nog ongeslagen formatie van trainer Elte Hofman versloeg koploper Gieten met 3-1 en passeerde in één ruk ook Groninger Boys, dat verrassend met 4-2 onderuit ging bij ASVB.

Peize heeft nu 21 punten uit 9 duels, Gieten volgt met 19 uit 12 en op gedeeld 3e plaats staan nu Actief en Groninger Boys met 19 uit 13.

Peize beter, Gieten het gevaarlijkst

Maar wat als Gieten in de eerste 70 minuten iets effectiever was geweest? Die vraag zullen de rood-witten zichzelf ongetwijfeld ook hebben gesteld na afloop. De ploeg van trainer Bas Nibbelke stond lang goed in de organisatie, speelde gedisciplineerd en stichtte in de omschakeling meermaals voor gevaar. Dat het na ruim driekwart wedstrijd maar 1-0 stond mocht de thuisploeg zichzelf verwijten. Jacco Martens was de enige die Peize-doelman Lennart Renkema wist te passeren. Bas Alting, Florian van der Heyde, Lars Lokhorst en Martens (die na rust zijn tweede had kunnen maken maar slordig breed legde) hielpen prima kansen op een tweede goal om zeep.

Overigens was het niet zo dat Peize geen kansen kreeg, maar topschutter Maurijn Timmer werd goed bewaakt en Gieten-doelman Mike Goudriaan redde enkele malen fantastisch, al haalde hij en heel Gieten opgelucht adem toen Peize-flankspeler Patrick Timmer op slag van rust de bal op zo'n vier meter van de doellijn volledig verkeerd raakte.

Geen houden meer aan

Nadat Peize na rust tot twee keer toe een inzet op de lijn gekeerd zag worden (van Wilt Vlietstra en Maurijn Timmer) was er geen houden meer aan. Timmer schoot twintig minuten voor tijd prachtig in de winkelhaak en kort daarna zorgde invaller Jonathan Bies, na een mooie pass van Daan van der Veen, voor de 1-2. Het slotakkoord was opnieuw voor Timmer, die na knullig balverlies van het geknakte Gieten een niet te missen kans werd geboden door een andere invaller: Mels van Leijen.

Vlekkeloos

En zo dendert Peize door in een tot nu toe vlekkeloos seizoen, waarin nog geen duel werd verloren. De club die vorig jaar degradeerde uit de tweede klasse won al zes bekerduels en speelt op 14 februari in de 1/8e finales tegen FC Meppel en gaat dus na de negende ongeslagen competitiewedstrijd dus aan de leiding. "We gaan zo lang mogelijk voor de dubbel", laat Maurijn Timmer weten. "De beker winnen zal lastig worden misschien, maar we gaan ervoor. En we willen gewoon kampioen worden, want Peize hoort gewoon in de tweede klasse."