Germanicus doet wat het doen moet, Roden buigt 0-2 achterstand volledig om en dendert door

VOETBAL - In de 2e klasse I is vv Roden weer een punt uitgelopen in de strijd om het kampioenschap. De ploeg van trainer Paul Raveneau won op eigen veld van Musselkanaal en zag naast concurrent Rolder Boys twee punten verspelen tegen GOMOS. Daardoor is Helpman, dat won bij Oldeholtpade, de nieuwe nummer 2.

Het verschil tussen Roden en Helpman is na 12 van de 24 wedstrijden 9 punten. Met 32 uit 12 is Roden nog altijd ongeslagen.

Daar kwam vandaag overigens bijna verandering in, want de start tegen Musselkanaal was uiterst beroerd. Na amper 20 minuten keek de thuisploeg tegen een 0-2 achterstand aan door treffers van Lennart Fehrmann en Aron Berends. Via Hugo Steenbergen en David Jansen poetste Roden de achterstand razendsnel weg, want na een half uur stond het alweer 2-2.

Nummertje 16 van het seizoen voor Van der Tuin

Het publiek verwachtte een monsterscore, maar zag vervolgens nog maar één treffer. Uiteraard werd die gemaakt door Roden-topschutter Robin van der Tuin, zo'n tien minuten na rust. Het betekende voor de spits nummertje 16 van het seizoen.

Rood

Overigens eindigde Roden het duel met tien man na een rode kaart voor doelman Tarick Kalfsbeek in de slotfase.

Rolder Boys niet langs GOMOS

Niet voor het eerst dit seizoen deed Rolder Boys zich tekort. De mannen van trainer Rick Slor kwamen in Norg tegen GOMOS in de eerste helft nog wel op 0-2 (twee treffers van Sander Jansen) maar verzuimden het duel daarna in het slot te gooien. Dankzij een heerlijke goal van Wouter Speelman kwam de thuisploeg tien minuten voor de pauze terug tot 1-2 en vlak na rust bepaalde Robert Elsinga de eindstand op 2-2.