Dutch Open Darts lijkt Assen trouw te blijven: 'Zie geen reden om weg te gaan'

DARTS - Veel animo, goede sfeer en een gedroomde apotheose. Organisator Paul Engelbertink kijkt met volle tevredenheid terug op de Dutch Open Darts. En wat hem betreft is Assen een blijvertje. "Het staat als een huis. Ik zie geen reden om hier weg te gaan."

De open kampioenschappen zijn nog zeker twee jaar verbonden aan De Bonte Wever. Engelbertink wil geen toezeggingen doen, maar ziet de verdere toekomst voor het Asser dartspaleis rooskleurig in. "Langzamerhand begint dit binnen Nederland en de dartswereld bekend te worden. De Bonte Wever in Assen; dát is de Dutch Open Darts."