Voetbalclub FDS trekt na bijna 65 jaar de stekker eruit

De coronaperiode en ook het zaterdagvoetbal bij vv Steenwijk en Steenwijker Boys heeft de club uit Havelterberg uiteindelijk de das omgedaan. Vijf jaar geleden was FDS, samen met Olde Veste de enige zaterdagclubs in de regio. Maar toen ook vv Steenwijk besloot over te stappen van de zondag naar zaterdag werd de keuze te groot.

Vriendenteam

Nadat het eerste elftal in 2010 in de recreatiecompetitie was gaan spelen, keerde de hoofdmacht in 2015 terug in de standaardcompetitie nadat een stel vrienden uit Steenwijk op een verjaardag besloot om gezamenlijk een standaardteam te beginnen. Bij vv Steenwijk was er destijds geen ruimte voor een zaterdagteam, in Havelterberg wel.