Eerste nederlaag Smilde'94, Nieuw Buinen profiteert van misstap concurrent in Wijster

VOETBAL - Aan de lange ongeslagen status van Smilde'94 is een einde gekomen. In de tiende wedstrijd van het seizoen ging de koploper van de zondag 4e klasse A onderuit. Bij laagvlieger Wispolia in het Friese Terwispel werd met 1-0 verloren.

Een late treffer van Luitzen de Vries zorgde voor jubelstemming bij de thuisploeg die vecht tegen degradatie.

Ondanks de nederlaag is Smilde'94 nog wel koploper, al is de voorsprong op Mildam nog maar één punt. Overigens heeft Mildam wel een duel meer gespeeld (10 om 11).

Wijster maakt zondag Nieuw Buinen nog fijner

In de 4e klasse D is Nieuw Buinen drie punten uitgelopen op naaste concurrent FC Ter Apel'96. De oranjehemden bleven zelf ongeslagen door met 3-0 te winnen van het nog puntloze KSC (goals van Patrick Bults, Milan Schipper en Dennis Kunst in het laatste kwartier) en hoorden na afloop dat FC Ter Apel'96 met 4-3 had verloren bij Wijster.

Bart Popping werd in Wijster de grote man door drie keer te scoren, nadat Sven Veen de bezoekers op voorsprong had gebracht. Popping maakte voor rust de 1-1 en 2-1 en schoot na rust de thuisploeg naar 3-1. Robin Haan bracht de spanning, zo'n twintig minuten voor tijd, terug in de wedstrijd maar toen Bart Tjarks tien minuten later de 4-2 maakte was de stunt compleet. Daar kon de late treffer van Daniël Manning niets meer aan veranderen.

Stand

Nieuw Buinen heeft nu 32 punten uit 12 duels, FC Ter Apel'96 volgt met 29 uit 12. Op plek 3 staat Buinen - dat met 1-3 won van Weiteveense Boys - met 24 uit 10.