Amateurs kunnen het straks opnemen tegen 'oud-FC Emmen'

Van Oostrum geeft aan meer voor de club te willen betekenen. Hij wil mensen die veel voor FC Emmen hebben betekend weer verbinden met de club. Welke spelers het Drentse rood-wit gaan dragen is nog niet bekend, de selectie van Oud-FC Emmen wordt later dit seizoen bekend gemaakt en zal dan ook zijn eerste wedstrijd spelen.

Wedstrijden tegen amateurs

Het elftal dat Van Oostrum gaat samenstellen zal bestaan uit spelers die betekenis hebben gehad voor FC Emmen sinds de toetreding tot het betaalde voetbal in 1985. Het team gaat voornamelijk wedstrijden in de regio spelen en is te boeken door amateurverenigingen die het op durven nemen tegen de Emmen-iconen. Van Oostrum hoopt 'een mooie lijst met oud-spelers' te presenteren, of er ook samen getraind gaat worden, is nog maar de vraag.