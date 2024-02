'Ik heb het amateurvoetbal helemaal omarmd'

Turquoise tenues, kan dat in het amateurvoetbal?

Host Stijn Steenhuis heeft zich verdiept in de Drentse kleurencombinaties. Tenues, soms mooi van lelijkheid, passeren de revue. Steenhuis' favoriet is het blauwzwart van NWVV. "Gebaseerd op Inter. Het liefst met veel banen. Vind ik mooi." Meijers is erg tevreden met het roodwitte uittenue van zijn Valthermond.

Zijn andere cluppie, vv Wapserveen, heeft de derby met Uffelte met 1-0 verloren. Een rondje langs de velden brengt Meijers langs Assen, Wilko Niemer, Wijster en Nieuw-Balinge. Uiteindelijk komen de host en de sidekick zelfs met een babynaam voor de bijna geboren telg van de Engbers-familie. Hoe de zoon - want dat wordt het - van de podcastgast gaat heten? Dat is eigenlijk nog geheim, maar stiekem hoor je het deze week in de Onze Club Podcast.

Vorig seizoen werd de Onze Club Podcast-app geïntroduceerd voor alle liefhebbers die niet uitgepraat raken over het amateurvoetbal in Drenthe. De app telt inmiddels meer dan tachtig leden uit het Drentse amateurvoetbal. Wil je ook meepraten? Dat kan. Tik de host of de sidekick aan op sociale media en je wordt toegevoegd aan de Onze Club Podcast-app.

