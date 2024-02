Spitse neemt het met Ajax op tegen Chelsea in kwartfinale Champions League

VOETBAL - De Ajax-vrouwen, met Sherida Spitse uit Emmen, stuiten op Chelsea in de kwartfinale van de Champions League. Ze werden tijdens de loting op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon aan de Engelse topclub gekoppeld.

Ajax speelt op 19 of 20 maart eerst een thuisduel. De return volgt een week later in Londen.

Chelsea veroverde de afgelopen vier jaar de landstitel. De Nederlandse verdedigster Aniek Nouwen staat onder contract bij de club, maar is voorlopig uitgeschakeld door een zware knieblessure.

Debuut in kwartfinale

De voetbalsters van Ajax staan voor het eerst in de kwartfinale van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal, na de tweede plaats in de poule met groepswinnaar Paris Saint-Germain, AS Roma en Bayern München.

Ajax had tijdens de loting voor de kwartfinale ook aan Olympique Lyon of FC Barcelona gekoppeld kunnen worden.

Treffen met Brann of FC Barcelona

De winnaar van het tweeluik tussen Ajax en Chelsea stuit in de halve eindstrijd op het Noorse Brann of FC Barcelona, de club waarvoor de Nederlandse international Esmee Brugts speelt. Die duels worden voor 20, 21, 27 of 28 april op de agenda gezet.