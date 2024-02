Emiel Hoogland is de speelse spelmaker van Hurry-Up: 'Het moet niet altijd volgens het boekje gaan'

Onder Sven Hemmes is Hurry-Up van koers veranderd. De trainer/coach, die zijn contract tot en met 2027 verlengde, zet veel jongelingen uit de regio in. "Dat is ook mooier voor het publiek. Dat spelers uit Emmen en Klazienaveen in het veld staan", aldus Rudy Hoogland. Hij is de vader van de brutale spelmaker van Hurry-Up: Emiel Hoogland.