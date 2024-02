Mark Afman is vader, eredivisie-coach en werkt op school: 'Gekkenwerk, maar leuk!'

VOLLEYBAL - De dames van Sudosa-Desto uit Assen staan morgenavond in de halve finale van de nationale beker. Daarnaast wisten zij zich afgelopen weekend te plaatsen voor de A-groep van de eredivisie. Daarin strijden de beste vier ploegen van ons land om het kampioenschap. Het is een mooi compliment voor trainer Mark Afman (45) die zich al tien jaar met hart en ziel voor de club inzet.

"Ik durf te zeggen als wij dát doen wat we kunnen, dan kan er maar één ploeg als winnaar van het veld afstappen en dat zijn wij", reageert Afman vastbesloten. De halve finale om de beker tegen Apollo 8 uit Borne van morgenavond leeft heel erg in zijn selectie.

"Er gaat een bus heen met allemaal supporters. Dus ik denk dat het een hele leuke sfeer wordt daar in Borne", trapt Danique Hamming af. "Ik denk echt dat het een groene hel gaat worden", vult Paula Boonstra aan. En Danique Aardema droomt er zelfs al over. "Gelukkig droom ik alleen maar de goede beelden. Dus ik zie ons al helemaal feestend en juichend samen met het publiek. Ik heb er heel veel zin in."

Stap naar eredivisie

Zes jaar lang leidde Afman de eerste selectie in Assen. Daarna werd hij coördinator van de toplijn en kreeg hij de tijd om de club rijp te maken voor de stap naar de eredivisie. Sinds twee jaar spelen de vrouwen uit Assen op het hoogste niveau en is Afman weer hoofdtrainer.

School

Naast z'n werk als trainer-coach bij de volleybaldames werkt hij ook nog vier dagen per week op basisschool De Borg in Haren. Daar ondersteunt Afman de directie en is hij ICT-coördinator. Dat betekent dat hij verantwoordelijk is voor alles wat met computers te maken heeft op school. "Ik heb wel geregeld dat ik hier een beetje m'n eigen tijd mag indelen. Als wij een wedstrijd hebben, mag ik gaan en haal ik de rest van het werk later in", vertelt Afman.

Daarnaast is hij ook nog vader van drie opgroeiende kinderen en heeft hij een eigen bedrijf. Daarvoor heeft Afman een complete leerlijn in de markt gezet waar basisschoolkinderen met de hulp van robotjes leren programmeren. "De verhouding tussen werk en volleybal is ongeveer gelijk. Ik denk dat ik op tachtig uur per week uitkom." Maar het is niet zo dat de helft van z'n inkomsten uit het volleybal komen. "Ik denk ongeveer een kwart of misschien een derde."

Begroting

Met een auto van de club pendelt Afman heen en weer tussen Haren en Assen. Maar er zijn nog zoveel méér wensen. Dit seizoen werkt de club met een begroting van 100.000 euro. Het is de minimale eis van de volleybalbond om in de eredivisie te mogen spelen. Maar de concurrentie in de top heeft soms meer dan het dubbele te besteden.

"Wij kunnen daar nog een enorme stap maken", zegt Afman. "We kunnen de meiden nu nog niet betalen. Maar als we ze tegemoet kunnen komen waardoor ze twee keer een halve dag minder zouden hoeven werken dan kunnen we eerder op de dag trainen en is de verhouding tussen arbeid en rust veel beter. Nu werken we fulltime en trainen we vijftien tot zeventien uur in de avond."

Halve finale beker