FC Emmen speelt op 1 april tegen FC Groningen

VOETBAL - De KNVB heeft 1 april aangewezen als nieuwe datum voor de inhaalwedstrijd tussen FC Emmen en FC Groningen. De wedstrijd kon op 19 januari niet doorgaan vanwege een griepgolf in de selectie van Groningen.

De wedstrijd wordt op paasmaandag om 14.30 uur gespeeld in De Oude Meerdijk. Beide ploegen hadden de voorkeur om de wedstrijd in de derde periode in te halen, zeker omdat FC Groningen meestrijdt om de periodetitel. Een weekend eerder, 24 maart, zijn beide ploegen ook vrij, maar dat weekend worden er ook interlands gespeeld. "Beide ploegen hebben aan het begin van het seizoen aangegeven niet te willen spelen tijdens interlandperiodes", legt FC Emmen-watcher Niels Dijkhuizen uit.