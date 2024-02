Fred Grim over Maarten Pouwels: 'Een ander type spits die prima als pinchhitter kan fungeren'

De 25-jarige Dalfsenaar, die in Nederland al speelde voor Go Ahead Eagles, Cambuur en Almere City FC kocht drie maanden geleden zijn contract af bij het Amerikaanse Louisville City. Daar speelde hij, net als vorig seizoen bij Almere City, vooral een rol als wisselspeler.

In de hoop op meer speelminuten probeert hij nu een contract af te dwingen in Emmen, waar zijn zaakwaarnemers, de gebroeders Eykelkamp, vandaag aandachtig toeschouwer waren.

'Spelers die heel veel goals maken liggen nu vast'

"Nee het is geen veelvraat aan doelpunten", erkent Grim (Pouwels maakte in 150 duels 28 treffers). "Maar spelers die heel veel goals maken liggen nu vast en zijn heel duur. Dat is voor ons alleen weggelegd in de zomer, wanneer zo'n schutter transfervrij is."