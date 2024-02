Jan Hoekstra: 'De ene week ben je goed, de andere week kun je er geen kloten van'

"Soms is het inderdaad een oplossing, maar in het gesprek dat ik had met Jan kreeg ik dat gevoel absoluut niet. Het is nu een kwestie van relativeren, keihard werken en tegen Jong PSV revancheren", aldus de trainer van FC Emmen. "Daar hebben we alle vertrouwen in."

'Dankbaar'

De doelman uit Eexterveen gaat nog even terug naar het duel van vorige week, waarin hij gruwelijk in de fout ging. "We waren heer en meester en krijgen één schot op onze goal. Ja, er zat wel een kleine zwabber in maar die bal had ik gewoon moeten hebben. De wet van Murphy? Ja, misschien wel. Het zit ons de laatste tijd allesbehalve mee. Ik kon wel door de grond zakken, maar in de drang om mijn fout goed te maken ging ik overcompenseren en maakte ik meer foutjes. Dat is de les die ik meeneem. Ik moet mij er sneller overheen zetten."