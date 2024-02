Ook E&O naar kwartfinale: Emmenaren snel klaar met verlate gasten

De achtste finale was na een kwartier al gespeeld. Bij 15-5 vroegen de verlate Zuid-Hollanders, toen E&O de warming-up startte kwam Quintus pas binnen, hun tweede van in totaal drie time-outs aan.

Anes Devedzic

Het aanvalsspel van de ploeg van Martin de Hoop was voor rust heel vloeiend. Eindstation op de rechterhoek, Anes Devedzic, maakte in de eerste helft al vijf van zijn zes goals tegen de nummer vier van de eredivisie.

"De laatste wedstrijden in de competitie hadden we vaak een offensieve dekking tegenover ons en speelden we te statisch. Daar hebben we deze week aan gewerkt", vertelt De Hoop.