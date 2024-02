Lees terug: FC Emmen beleeft dramatische avond in Eindhoven

'45+2 Hopeloze wedstrijd

Het is een eerste helft om snel te vergeten voor iedereen die FC Emmen een warm hart toedraagt. Er is niks goed gegaan bij de ploeg van Fred Grim. Ook Jong PSV speelt niet goed, maar heeft de tweede mogelijkheden die het kreeg wel omgezet in doelpunten. Kan FC Emmen in het tweede bedrijf nog iets doen aan de 0-2?