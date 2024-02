Aftellen tot Jong PSV - FC Emmen: Parzyszek treft Bella-Kotchap

VOETBAL - FC Emmen speelt vanavond voor de zevende keer op De Herdgang in Eindhoven tegen Jong PSV en naar alle waarschijnlijkheid start Grim met dezelfde elf spelers als vorige week tegen FC Eindhoven.

Inmiddels is bekend dat Southampton-huurling Armel Bella-Kotchap bij de thuisploeg zal beginnen. De verdediger, die er lange tijd uitlag met een schouderblessure, moet van PSV-trainer Peter Bosz wedstrijdritme krijgen. De Fransman speelde tot nu toe pas drie eredivisieduels mee.

'Vooral met onszelf bezig zijn'

En daarmee krijgt Grim deels antwoord op zijn vraag met welke elf spelers Jong PSV zal gaan starten. "Dat blijft met de jong-teams altijd lastig. Maar wij moeten ook vooral met onszelf bezig zijn. We willen ook in Eindhoven hoog druk zetten en uitgaan van eigen krachten, al mogen we natuurlijk nooit de kwaliteiten van Jong PSV vergeten.