Tygo Land schiet machteloos FC Emmen dieper in moeras

VOETBAL - Fred Grim was vorige week na het gelijkspel tegen FC Eindhoven blij met het punt, want met dat punt kon hij na zes nederlagen op rij 'verder'. Maar na vanavond is hij terug bij af. Bij Jong PSV, dat net als Emmen al weken niet had gewonnen, leed de Drentse ploeg een kansloze nederlaag: 3-0.

De grote man van de avond werd overigens wel een Drent: Tygo Land uit Peize scoorde twee keer en drukte Emmen nog verder in het moeras.

Vijf punten onder play-offs

De spelers van Emmen bleven na afloop lang staan bij de zwaar teleurgestelde supporters, die hun club verder achterop zien raken op de posities die recht geven op het spelen van de play-offs. Het verschil was twee punten met de nummer 8, maar is gegroeid naar 3 punten.

Machteloos, inspiratieloos, futloos, kansloos en hopeloos

Emmen speelde een dramatische eerste helft op De Herdgang, al was er tot de 1-0 van Jong PSV (in de 26e minuut) niet zo gek veel aan de hand. De Eindhovenaren hadden dan wel veelvuldig de bal, maar creëerden geen enkel gevaar. Dat deed Emmen trouwens ook niet, want daarvoor was het spel te pover. Een prachtige treffer van Koen Jansen, die vanaf de middellijn frank en vrij richting de zestien mocht opstomen, bracht de thuisploeg aan de leiding.

De reactie van Emmen bleef uit. Sterker nog, de ploeg van Grim ging slechter en slechter spelen. Emmen was machteloos, inspiratieloos, futloos en kansloos. Toen Tygo Land de 2-0 mocht maken na een lange, simpele solo werd de situatie voor de gasten zelfs hopeloos.

Sterke start tweede helft duurt te kort

Na ongetwijfeld een donderspeech van Grim kwam Emmen prima uit de kleedkamer en dwong het Jong PSV achteruit. Er kwamen kansen voor Chardi Landu (schot naast), kopbal Mike te Wierik (kopbal net naast) en Piotr Parzyszek (die de grootste kans, 1 op 1 met PSV-doelman Niek Schiks, over schoot), maar na dat begin zakte het niveau weer ver terug.

Jong PSV bleef continu dreigend in de omschakeling en liet kansen op de 3-0 liggen. Jesper Uneken (zoon van oud Emmen-speler Peter) schoot in het zijnet, invaller Tai Abet zag zijn schot gekeerd worden door Jan Hoekstra en captain Mohamed Nassoh was twee keer dreigend, maar zag eerst Julius Dirksen en daarna Hoekstra redding brengen.

Opnieuw Land