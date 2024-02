Fred Grim: 'Ik heb niet het gevoel dat het hopeloos is'

VOETBAL - Hoe krijgt Fred Grim FC Emmen uit het moeras? Uiteraard gaf de trainer na afloop van het verloren duel bij Jong PSV, waar de Drentse club de zevende nederlaag leed in acht wedstrijden, de logische reactie. "Met hard werken, dichtbij elkaar blijven en de afspraken nakomen moeten we het tij keren."

"Tot de openingsgoal was er niets aan de hand", vond Grim. "Maar na die tegengoal zijn een aantal speler het kwijt. Dan gaat de intensiteit naar beneden, zetten we niet goed druk meer en komen we overal een stap te laat en maken ze ook de tweede."

De oefenmeester van de Drentse club probeerde zijn ploeg in de rust vooral uit de put te praten en zeker in het begin van de tweede helft leek die boodschap wel aangekomen. "Toen kwamen we de afspraken wel na en kwamen er ook kansen. Maar dan moet zo'n bal van Piotr er eigenlijk wel in om nog een resultaat te halen."