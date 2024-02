Uitblinker Tygo Land hoopt dat titel snel binnen is: 'Dan groeit mijn kans op minuten in PSV 1'

VOETBAL - Hij was de enige lachende Drent op De Herdgang gisteravond en volkomen logisch, want Peizenaar Tygo Land nam Jong PSV bij de hand tegen FC Emmen en deed iets wat hij nog niet zo vaak deed: twee keer scoren. Met zijn goals en spel had hij een cruciale rol in de 3-0 zege van de Eindhovenaren op FC Emmen.

"Het was een goede avond voor de ploeg, want we hadden al heel lang niet gewonnen", aldus Land. "Bovendien heb ik niet zo heel vaak twee goals gemaakt in een wedstrijd, dus het was ook nog eens een zeer speciale avond. Toevallig deed ik het eerder dit seizoen ook tegen Cambuur, maar ook in de jeugd waren twee goals in één duel uitzonderlijk."

'Er gaan nog veel mijlpalen volgen'

Land, die in juli 2022 door PSV voor een paar ton werd weggeplukt uit de jeugdopleiding van sc Heerenveen, werd door Peter Bosz een maand geleden overgeheveld naar de eerste selectie. De Drent traint daardoor dagelijks met de hoofdmacht en speelt zijn wedstrijden in Jong PSV, al maakte hij aan het begin van dit seizoen al wel zijn debuut in PSV 1. "Vanaf het eerste moment wist ik dat hij enorm veel talent heeft. Hij heeft deze stap verdiend en als hij hard blijft werken gaan er nog veel mijlpalen volgen", zei Bosz een maand geleden over de stap van zijn pupil.

'Ik wil dat ik er op een goed moment sta en er dan ook blijf staan.'

Er lopen gesprekken om het contract van Land, dat na volgend seizoen afloopt, te verlengen. De kans dat dat ook gaat gebeuren is groot, want de Drent heeft het naar zijn zin in Eindhoven en heeft geen haast. "Je hoort nogal eens dat jonge spelers heel snel naar het hoogste niveau willen. Natuurlijk hoop ik ook dat het snel gaat, maar veel belangrijker vind ik dat het goed gaat. Dat hangt voor mij niet zozeer aan een moment vast of mijn leeftijd. Ik wil dat ik er op een goed moment sta en er dan ook blijf staan."