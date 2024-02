Maikel Kieftenbeld: 'Neem van mij aan dat we er alles aan doen om het tij te keren'

VOETBAL - Met een diepe zucht begon FC Emmen-captain Maikel Kieftenbeld aan het interview kort na het duel tegen Jong PSV. "De gifbeker gaat heel moeilijk leeg", aldus de middenvelder. "En dat terwijl ik na vorige week echt een goed gevoel had. De energie tegen FC Eindhoven was goed en er heerste een positieve sfeer ondanks dat we maar een punt pakten. Dus deze 3-0 zag ik totaal niet aankomen."

"Ik vond niet dat we heel goed in de wedstrijd zaten, maar als je niet goed speelt moet je geen kansen weggeven en dat ging prima. Vanuit het niets maken zij een geweldige goal en doen wij het heel slecht bij de 2-0. Het klopt dat het na de 1-0 helemaal weg was bij ons. Je merkt wel dat bij een aantal jongens het vertrouwen heel mager is."

'Het klinkt simpel, maar we hebben gewoon een zege nodig'