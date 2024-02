Mike te Wierik: 'Wat Tygo Land van ons vond? Ik denk dat ie moet lachen'

VOETBAL - FC Emmen-verdediger Mike te Wierik moest lang zoeken naar de juiste woorden na afloop van het verloren duel bij Jong PSV. De 3-0 kwam hard aan in het Drentse kamp, helemaal omdat staf en spelers het gevoel hadden dat het gelijkspel van zeven dagen eerder tegen FC Eindhoven het begin van de wederopstanding was.

"Hoe we hieruit komen? Heel eerlijk, dan moet ik je het antwoord schuldig blijven. Ik weet het echt even niet nu", begon Te Wierik. "We beginnen nog wel aardig. Nou ja, aardig... we komen in ieder geval niet in de problemen. Maar vervolgens geven we de treffers zo weg. Dat is echt lachwekkend."

Klap op klap op klap

"Acht wedstrijden geleden speelden we om de koppositie, maar als we zo spelen dan hoeven we niet eens aan de play-offs te denken", vervolgt Te Wierik die na het laatste fluitsignaal - samen met z'n teamgenoten - lang in gesprek was met de meegereisde supporters. "Zij zijn van mening dat er veel meer in zit dan we nu laten zien. Dat is ook zo en het is niet dat we alle acht wedstrijden slecht hebben gespeeld, maar het is nu wel klap op klap op klap."