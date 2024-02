Tennisster Hartono verslagen in halve finale Mumbai

TENNIS - Arianne Hartono uit Meppel is er niet in geslaagd de finale te bereiken op het WTA-toernooi van Mumbai. De 21-jarige Letse Darja Semenistaja was in de Indiase stad in de halve finales in twee sets te sterk voor de 27-jarige. De setstanden waren 7-5 en 6-4.