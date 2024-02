Hoogeveen knokt en wint restant van Sparta Nijkerk

VOETBAL - Het restant van het duel tussen Hoogeveen en Sparta Nijkerk eindigde in een 2-1 overwinning voor de Drentse ploeg. Het was de derde overwinning op rij voor de ploeg van trainer Stef Lamberink.

Het duel werd eind november na 52 minuten voetballen, bij een 1-0 voorsprong voor Hoogeveen, gestaakt toen doelman Bart de Weerd aan zijn hoofd werd geraakt en, per ambulance, naar het ziekenhuis moest. De jeugdige keeper verving eerste doelman Stan Meekhof, die eerder dat duel een rode kaart had gekregen.

De Weerd weer onder de lat

Vanmiddag stond de herstelde De Weerd 'gewoon' weer onder de lat en zag al vroeg een poging van Tyrone Fonville boven hem op de lat belanden. Hoogeveen stond met een man minder behoorlijk onder druk en De Weerd moest twee keer redding brengen.

Net nadat de thuisploeg, via Giorgio Beltau, gevaarlijk was geworden, zijn afstandsschot belandde boven op het doel, sloeg Sparta Nijkerk toe. Mike Ahrens liet De Weerd van dichtbij, met een hard schot, kansloos. Gezien het spelbeeld was de treffer niet onverdiend.

Het beeld van de wedstrijd veranderde na de wedstrijd niet. De gasten gingen op zoek naar de voorsprong, maar troffen steeds De Weerd op hun pad. De doelman redde bekwaam op kopballen van Ahrens en Fonville.

Klaassens matchwinner

Zeven minuten voor tijd kwam Hoogeveen op een 2-1 voorsprong. Bjorn Klaassens reageerde attent na een mooie actie van Jim Veltmaat op de achterlijn.

In een spannende slotfase bleef Sparta Nijkerk aandringen op de gelijkmaker, maar Hoogeveen en De Weerd bleven overeind. De overwinning was misschien niet verdiend, maar de derde overwinning op rij was niet minder welkom.