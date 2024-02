Danny van der Tuuk uit Assen fietst verder onder Poolse licentie

WIELRENNEN - Wat is de overeenkomst tussen voormalig wereldkampioen Michal Kwiatkowski, drievoudig Tour-etappe-winnaar Rafal Maika en Danny van der Tuuk uit Assen?

Ze fietsen alle drie voor Polen. Begin deze maand vroeg de 24-jarige Drent een Poolse licentie aan om zijn kansen op selectie voor een EK, WK of wie weet in de toekomst de Olympische Spelen te vergroten. Als zoon van een Poolse moeder heeft hij al z'n hele leven een dubbele nationaliteit waardoor het aanvragen van een Poolse licentie een stuk eenvoudiger is.

"Bij het EK in Drenthe sprak ik in De Bonte Wever in Assen de Poolse bondscoach. Hij zei; wat zonde dat je geen Poolse licentie hebt, anders zou je het EK voor ons kunnen rijden", reageert Van der Tuuk die net de eerste dag van de Ronde van Oman erop heeft zitten.

Poolse vriendin

Sinds ruim een jaar heeft hij een relatie met de Poolse wielrenster Marta Jaskuslka. Zij komt uit voor het Duitse Ceratizit-WNT en was vorig jaar september een van de deelnemers aan het EK in Drenthe.

"Zij heeft voor mij m'n Poolse licentie aangevraagd. Dat is niet heel ingewikkeld daar. De bond is wat kleiner dan hier in Nederland en het was binnen twee dagen geregeld."

Pools kampioenschap tijdrijden

Zelf moest hij z'n verlopen Poolse paspoort opnieuw aanvragen en z'n rijbewijs laten aanpassen. Hij heeft nu alles 'dubbel'. Het gevolg van deze keuze is dat Van der Tuuk in de toekomst niet het Nederlands kampioenschap maar het Poolse kampioenschap moet rijden dat - net als in Nederland - voor eind juni op de kalender staat.

Maar de belangrijkste reden om de overstap te maken is dat hij namens Polen geselecteerd kan worden voor grote titeltoernooien.

"In Nederland zal dat niet gebeuren. We hebben hier zoveel goede renners. Maar misschien kan ik me laten zien bij het Poolse kampioenschap tijdrijden. De wegwedstrijd om de nationale titel is meestal vlak in Polen dus daar heb ik niet zoveel te zoeken. Maar met tijdrijden zijn mijn kansen wat groter. Het zou mooi zijn als ik ooit een EK of een WK kan rijden of wie weet kan ik over vier jaar naar de Spelen", fantaseert Van der Tuuk.

"Nee, ik kan het me nu nog niet voorstellen hoe ik me voel in een rode broek en een witte trui. Maar ook toen ik voor het eerst de kleren van m'n huidige Spaanse ploeg Kern Pharma droeg, moest ik daar aan wennen", lacht Van der Tuuk.

Een groot verschil met Nederland is wel dat de Poolse delegatie vaak een stuk kleiner is op de grote toernooien omdat het land minder punten heeft op de UCI-ranglijst.

Beide paspoorten tonen

Inmiddels heeft Van der Tuuk ook al in de praktijk ervaren wat z'n dubbele nationaliteit betekent. "Toen ik hier Oman binnenkwam moest ik beide paspoorten laten zien. Het is maar goed dat ik ze allebei mee had genomen", vertelt de 24-jarige Drent lachend.

Polen, Spanje of....Drenthe?

Van der Tuuk is net begonnen aan zijn vierde seizoen in dienst van het Spaanse Pro Team Equipo Kern Pharma. En als het aan hem ligt, blijft dat de komende jaren ook zo. In de winter bivakkeert hij veel in Girona om te trainen en in de zomer is hij graag in Drenthe.