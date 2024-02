ACV kan geen vuist maken tegen HHC Hardenberg: 1-3

VOETBAL - Het gros van de 1500 toeschouwers op sportpark Kortbossen in Assen had vanmiddag op een sterker en vooral winnend ACV gehoopt in de kraker tegen HHC Hardenberg, maar de gasten bleken net als eerder in het seizoen te sterk. De oranjehemden wonnen met 1-3.

"Het was een verdiende nederlaag", oordeelde ACV-trainer Ruud Jalving. "We zijn op volwassenheid geklopt en eigenlijk was het duel bij rust al beslist. We kregen te weinig druk en grip op HHC, al kregen ze de goals naar mijn mening iets te gemakkelijk."

Van der Leij en Jones

Na 25 povere minuten van de Assenaren stond het al 0-2. De openingstreffer werd gescoord door Rob van der Leij. De topschutter op het hoogste amateurniveau werd van achteruit diep gestuurd en dook ineens vogeltje vrij op voor Ramon Nijland, die twijfelde of hij zijn doel uit zou komen maar uiteindelijk bleef staan. Van der Leij rondde zijn zestiende goal van het seizoen heerlijk af.

Voormalig FC Groningen- en FC Emmen-speler Matias Jones schoot de gasten met een verdekt schot, zonder enige druk van een ACV'er, naar 0-2. Ramon Nijland leek op het verkeerde been te staan en zag de bal verbouwereerd tegen de touwen gaan.

Invaller Grevink

De defensie van HHC, met het ijzersterk spelende centrale duo Pascal Mulder/Serginho Fatima en daarachter doelman Jorick Maats, werd pas na een uur spelen serieus getest. Invaller Niels Grevink kwam vanaf links naar binnen, maar zag zijn schot gekeerd worden door Maats. De kans die Grevink twintig minuten later kreeg was groter en had de aansluitingstreffer moeten zijn, maar de inzet van de aanvaller - op zo'n vijf meter van de goal - ging echter over de lat.

Toch nog 1-2, maar razendsnel 1-3

Vlak voor tijd viel dan toch nog de 1 tegen 2. Het was een andere invaller, Jaap van Dijken, die heel even de spanning terugbracht. Tot grote frustratie van Jalving kreeg ACV slechts drie minuten blessuretijd van scheidsrechter Eijgelsheim, maar nog voordat er een minuut van die extra tijd voorbij was had HHC-invaller Raymond Gyasi uit een counter al de 1-3 gemaakt.

Knieblessure Bas Aalderink

Bij ACV moest Bas Aalderink al voor rust noodgedwongen naar de kant. De middenvelder, die zich sinds de winterstop in de basis had geknokt, viel uit met een ogenschijnlijk zware knieblessure. De Emmenaar, die al eens een kruisband afscheurde, vreest zelf het ergste. "Het was de andere knie, maar ik voelde van alles knappen."

Stand

Door de nederlaag zakt ACV van plek 5 naar 6 in de Betnation Divisie met nu 35 punten uit 21 duels. GVVV is de Asser club, zonder te spelen gepasseerd (op basis van het aantal gespeelde wedstrijden). Koploper is Spakenburg met 52 uit 20. HHC komt door de zege in Assen op 31 punten uit 20 duels en daarmee staat de formatie uit Hardenberg op plek 8.