Madjoe maakt korte metten met Olhaco

VOLLEYBAL - Olhaco nam het in de Topdivisie op tegen Madjoe en vloog met 3-0 kansloos onderuit in Enkhuizen.

Olhaco vocht voor wat het waard was, maar had heel weinig in de melk te brokkelen blikte trainer Xander Arling terug.

''Wij hadden wel een strategie, maar die kon al vrij snel overboord, want zij waren gewoon een maatje te groot voor ons. We hebben het wel geprobeerd, maar we zijn geen moment in de buurt van setwinst geweest.''