Sudosa Desto veegt de vloer aan met VIVES

VOLLEYBAL - Sudosa Desto blijft koploper in de Topdivisie, want ook VIVES moest eraan geloven. Sudosa Desto won in eigen huis afgetekend met 3-0.

''Dit was van onze kant een uitstekende pot, waarbij we ons gameplan voortreffelijk hebben uitgevoerd. Zij waren weliswaar goed in de verdediging, maar wij hebben heel soeverein gespeeld. In de tweede set kwamen ze nog wel redelijk dichtbij, maar ook deze set trokken we verdiend naar ons toe. We hadden het spel van VIVES goed geanalyseerd en daar hadden we het juiste antwoord op.''