Sudosa-Desto strandt in halve finale, Apollo rukt Assenaren uit bekerdroom

VOLLEYBAL Na de indrukwekkende prestatie afgelopen zaterdag, waarbij Sudosa-Desto op de tweede plaats eindigde en zich daarmee plaatste in de A-poule om het landskampioenschap, speelden de Assenaren zaterdagavond het volgende cruciale duel. Er kon geen vervolg worden gegeven aan de feestvreugde want in Borne verloren de Assenaren met 3-2 van Apollo 8. Daarmee eindigt de Bekerdroom van Sudosa-Desto in de halve finale.

Voor het eerst in dit toernooi spelen beide ploegen tegen een gelijkwaardige tegenstander uit de Eredivisie, nadat ze in de vorige rondes teams uit lagere divisies hadden verslagen. Sudosa-Desto won de kwartfinale overtuigend in drie sets van topdivisionist Sliedrecht Sport 2. Apollo 8, de Bekerwinnaar uit 2021, wist in een intense strijd met AVV Keistad (ook topdivisie) pas na set vijf te zegevieren.

Vurig begin

Sudosa-Desto schoot in Borne uit de startblokken. Supporters die mee waren gereisd vanuit Assen, bewapend met trommels en toeters, hadden het in de beginfase van set 1 prima naar hun zin. Het enthousiasme van het publiek had effect op de speelsters. De Assenaren domineerden in set 1. Apollo had zowel aanvallend als verdedigend geen antwoord.

Met de energieke inzet van de Assense libero Danique Hamming, die veel aanvallen van de thuisploeg goed van de grond plukte en dankzij krachtige aanvallen van Lynn van Mill en Paula Boonstra, stond er al snel een indrukwekkende voorsprong van 7-21 op het scorebord. Een blok van Danique Aardema bezegelde de eerste set, die met maar liefst 12-25 werd gewonnen door Sudosa-Desto.

Spanning

In set 2 trommelden de supporters van Sudosa-Desto fanatiek verder, maar kregen de speelster op het veld het lastiger. De set verliep gelijk op, maar Apollo 8 kreeg langzaam de overhand. Slordigheden aan beide kanten zorgden ervoor dat de set lang spannend bleef. Een twijfelachtige in/uit beslissing viel in het voordeel van de thuisploeg: 24-23, maar Paula Boonstra bracht de stand al snel terug naar 24-24 en zelfs 24-25. Het setpunt wisten de groen-witten niet te benutten, want passer/loper Lina Berndsen van Apollo 8 bracht eigenhandig de stand naar 25-25 en vlak daarna naar 26-25. Het was een fase van geven en nemen waarin beide ploegen zich geen fout konden permitteren. Iets wat wel gebeurde aan de kant van de Assenaren. Paula Boonstra sloeg de bal in het net: 27-26, gevolgd door Lynn van Mill die de bal buiten de lijnen sloeg: 28-26 in het voordeel van Apollo.

Topteams aan het werk

Sudosa-Desto moest aan de bak, maar ook in set 3 toonde Apollo 8 zich een topteam in het Nederlandse volleybal. Het bleef razend spannend tot het einde. Met een stand van 21-24 op het scorebord probeerde Apollo-trainer Thijs Oosting het tij te keren met een time-out. Maar vrijwel direct na de hervatting sloeg de thuisploeg de bal uit: 21-25.

Veerkrachtig Sudosa

In set 4 leek de thuisploeg uit te lopen toen de 19-12 op het scorebord werd geslagen. Maar een veerkrachtig Sudosa bracht binnen enkele minuten de stand terug naar 19-19. Mede dankzij het inbrengen van Kirsten Wessels kwam er meer balans en afwisseling in het aanvalsspel van Sudosa-Desto. Het bleek echter niet genoeg want de thuisploeg trok de set naar zich toe: 25-22. Een beslissende vijfde set moest uitsluiten wie 1 april naar de Maaspoort in Den Bosch gaat voor de finale.

Geen finale

De spanning bij de speelsters was voelbaar. Uiteindelijk was het de thuisploeg die beter met die spanning om kon gaan en een beslissend gaatje naar 11-7 sloeg. Sudosa stribbelde nog wel tegen maar het was niet genoeg voor een plek in de finale. De laatste set eindigde in 15-12 voor de thuisploeg.

Na afloop stond trainer/coach Mark Afman met gemengde gevoelens: ,,Ik heb de hele wedstrijd het idee gehad dat we gingen winnen", zegt Afman. ,,Apollo is gewoon een goede ploeg en ze hebben verdiend gewonnen uiteindelijk. Maar we wilden zo graag die finale halen. Het is gewoon heel zuur".

De enige speelster van Sudosa-Desto die ooit een bekerfinale heeft gespeeld was meer teleurgesteld. ,,Er zijn veel dingen die ik wil zeggen over hoe ik me nu voel, maar die kan ik beter voor me houden", zegt een aangeslagen Paula Boonstra. ,,Ik wilde zo graag naar die finale. Het had ook gekund. We geven de wedstrijd zelf uithanden."