Vrouwen E&O kansloos onderuit bij VZV

''We moesten door blessures en ziektegevallen veel improviseren, waardoor we niet vanuit de sterkste opstelling konden spelen. Het tempo lag ook nog eens ontzettend hoog en zij wisselden aan de lopende band, terwijl wij veel beperkter waren in onze wisselmogelijkheden. De verschillen werden daardoor steeds groter, dus de overwinning voor VZV is volledig terecht. Gelukkig heb ik ook goede dingen gezien, want Jessica Hilbrands begint het spel vanuit haar positie steeds beter te sturen.''