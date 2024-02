Programma zondag- en weekendvoetbal

VOETBAL - Dit weekend staat er voor de amateurvoetballers een inhaalronde op het programma. Bekijk hier of je favoriete ploeg vandaag in actie komt.

Onze Club

De camera's van Onze Club staan vanmiddag bij twee wedstrijden. In de 4e klasse D staat de derby tussen Buinen en Nieuw Buinen op het programma. Niet alleen buren op de landkaart, maar ook in de stand. Nieuw Buinen is koploper met 32 punten uit 12 duels. Buinen heeft twee wedstrijden minder gespeeld en twee verliespunten meer.