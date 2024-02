Scheidsrechter Meulenbelt gebeten hond na staken HSC - Veenhuizen: 'Zo motiveer je jonge arbiters niet'

VOETBAL - Eigenlijk wilde en mocht hij geen reactie geven, maar na het lezen van het artikel in het Dagblad van het Noorden wilde scheidsrechter Martijn Meulenbelt uit Tolbert toch graag iets kwijt na het staken van het duel in zaterdag 4e klasse D tussen hekkensluiter HSC en koploper Veenhuizen.

"Ik vind het jammer dat er door betrokkenen via de media - in dit geval de krant - meteen wordt gewezen naar de scheidsrechter."

'Ik staakte vanwege het gedrag tussen beide ploegen'

Meulenbelt laat weten dat hij bij de stand 2-2, 13 minuten voor tijd, besloot het duel definitief te beëindigen. Ik had het duel al eerder tien minuten stilgelegd voor een afkoelingsperiode." Wat de exacte reden was van de staking wil Meulenbelt niet zeggen. "Dat is voor in het rapport dat ik morgen ga opstellen. Dat is nu eenmaal de manier waarop wij het als scheidsrechters moeten doen van de KNVB." De jonge arbiter wil wel benadrukken dat de beslissing niet te maken had met commentaar of ander gedrag richting de leiding. "Natuurlijk heb ik af en toe wel commentaar gekregen, maar de reden was het gedrag tussen beide ploegen."

'Niet onlogisch'

Volgens Kees van der Leest, voorzitter van Veenhuizen, was de beslissing om het duel te staken 'niet onlogisch'. "Er was vanuit HSC veel commentaar op de leiding, mede vanwege twee strafschoppen die we kregen en helemaal omdat er bij de tweede penalty ook nog eens een rode kaart werd getrokken."

'De scheidsrechter was te jong en te onervaren'

Trainer Johan Rieks van HSC uit Hoogezand laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de schuld zeker niet alleen bij zijn ploeg lag. "Wij waren beter en daar had Veenhuizen het moeilijk mee, omdat wij onderaan staan. De scheidsrechter was te jong en te onervaren. Ik heb gehoord dat hij vorige week ook al onder politiebegeleiding bij een wedstrijd in Friesland van het veld is gegaan. Een ervaren arbiter had de boel in de hand gehouden. Er werd warrig gefloten."

"Wij kregen twee strafschoppen tegen en Julian Zwarts kreeg bij de tweede rood. Ook dat was niet terecht", vervolgt Rieks. "De scheidsrechter laste toen een afkoelingsperiode in en mijn assistent heb ik naar het overleg laten gaan, omdat ik bij de ploeg wilde blijven. Meulenbelt heeft gezegd dat het inderdaad eerst buitenspel was, maar dat de overtreding zo ernstig was, dat hij rood en een penalty wilde geven. En dat gebeurde, waarna het uit de hand is gelopen. De scheidsrechter was heel zenuwachtig. Dit was onnodig."

'De scheidsrechter heeft het gedaan'