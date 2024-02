DZOH profiteert bij VKW van halve misstap Oranje Nassau

VOETBAL - DZOH is helemaal terug in de strijd om de titel in de 1e klasse J. De formatie van trainer Karlo Meppelink won op het kunstgras in Westerbork met 0-2 van VKW, nadat koploper Oranje Nassau eerder op de dag punten had laten liggen tegen SVBO (0-0). Daardoor is het gat tussen de clubs uit Groningen en Emmen na 13 van de 24 wedstrijden nog maar twee punten.

Oranje Nassau heeft er 27, DZOH volgt met 25 en op plek 3 staat HZVV, dat dit weekend vrij was, met ook 25 punten uit 13. WVV is de nummer 4, met 21 uit 12.

Zo'n 500 toeschouwers op sportpark Perkenslag zagen, met name na rust, een pover duel op het nepgras. In de eerste helft was het niveau en ook het tempo nog behoorlijk, maar nadat de bezoekers op slag van rust op voorsprong kwamen door een rake kopbal van Tom Hiemstra (zijn eerste goal van het seizoen) lieten de bezoekers de bal aan de thuisploeg en kozen de geelhemden vooral voor de lange bal.

Blessure Bangma, afzwaaiende Willems stuit op inval-doelman

De blauwhemden creëerden, ondanks dat ze in het tweede bedrijf dus veel de bal mochten hebben, echter maar weinig kansen al was Wouter Baardink na een uur spelen dicht bij de gelijkmaker. De middenvelder kwam bij die actie overigens lelijk in botsing met DZOH-doelman Diederik Bangma, waarna beide spelers geblesseerd van het veld moesten. Bangmas' vervanger, Niels Roewen - die indruk maakte met zijn lange trap - moest één keer vol aan de bak en deed dat uitstekend. VKW-spits Anjo Willems, die na dit seizoen (evenals Durk de Jong) afscheid neemt van de hoofdmacht, kreeg dé kans op de 1-2 maar Roewen pareerde. Kort daarvoor had Björn Jansen met een geplaatst schot de marge al naar twee gebracht voor DZOH.

Pas op de plaats