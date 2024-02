Hoogersmilde overtuigend langs Balkbrug in topper

VOETBAL - Hoogersmilde deed vanmiddag uitstekende zaken door naaste concurrent Balkbrug met 5-1 te verslaan. Na een 1-1 ruststand maakten de Drenten in de tweede helft het verschil.

Omdat ook koploper BEW won, 4-1 tegen Kuinre, blijft Hoogersmilde tweede in de vijfde klasse A. De achterstand op de ploeg uit Vledder blijft één punt. Het gat met nummer drie Balkbrug is vier punten geworden.

Balkbrug op voorsprong

In de eerste helft zag het er niet naar uit dat de thuisclub met grote cijfers zou gaan winnen. De Overijsselse bezoekers speelden makkelijker en kwamen halverwege helft één door een goal van Nick Jansen voor. De middenvelder van Balkbrug haalde van een meter of zestien verwoestend uit en liet Hoogersmilde-doelman Willem Flokstra kansloos.

Het leek erop dat de gasten met een minieme voorsprong zouden gaan rusten, maar daar dacht Gijs van Aken anders over. Van ruim 35 meter besloot Van Aken op doel te schieten. Goalie van de gasten Sven Emmink verkeek zich op de bal en moest de gelijkmaker doorlaten.

Vier treffers in de tweede helft

Na de onderbreking was Hoogersmilde de bovenliggende partij. Nadat Stijn Talen een goede kans had gemist sloeg invaller Godfey Segurobo wel toe. De spits bleef oog in oog met doelman Emmink rustig en schoot beheerst de 2-1 binnen.