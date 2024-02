Hartono verliest dubbelfinale in Mumbai in twee sets

TENNIS - Geen hoofdprijs voor tennisster Arianne Hartono op het WTA-toernooi in Mumbai. Gisteren verloor de Meppelse al in de halve finale van het enkelspel en vandaag wist ze met haar Indiase dubbelpartner Prarthana Thombare de finale van het dubbelspel niet te winnen.

Het Amerikaanse/Sloveense duo Santamaria/Jakupovic was in twee sets te sterk: 3-6 en 4-6. De winnaressen wisten twee keer vaker de service te breken dan Hartono en haar dubbelpartner, 5 om 3.

Het toernooi van Mumbai is een zogenoemd WTA 125-toernooi en behoort daarmee tot de kleinste toernooien op het hoogste niveau. Het is nog niet duidelijk of Hartono haar hoogste ranking in het enkelspel (148e) verbreekt. Voor haar reis naar Mumbai stond de Drentse 153e van de wereld.