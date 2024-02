Alcides geeft voorsprong uit handen: 'De gifbeker moet helemaal leeg'

VOETBAL - Door een zure 2-3 nederlaag tegen Marum is Alcides uit Meppel afgezakt naar de laatste plaats in de eerste klasse I.

De geel-zwarten gaven vanmiddag een voorsprong, twee maal door Ryan Luyckx, uit handen. "Na de 2-1 kwamen we wel drie keer vrij voor de keeper. Het had wel 5-1 kunnen staan", aldus trainer/coach van Alcides Bülent Akar.

Akar vervolgt: "Bij de 2-2 van Marum twijfel ik of de bal helemaal over de lijn was. Zij geloven er dan weer in en maken zelfs de winnende. Terwijl ik ons de bovenliggende partij vond. De gifbeker moet helemaal leeg."