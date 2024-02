In Stadskanaal verliest Roden voor het eerst: 'Normaal win je als je vier keer scoort'

VOETBAL - Koploper van 2I Roden is vanmiddag tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen. Bij Stadskanaal werd het liefst 6-4. "Als je dan toch valt, kun je beter een keer goed struikelen."

De wit-zwarten kwamen bijna terug van 3-0 en 4-2. Na de 6-4 van Robin van der Tuin, zijn tweede, klonk over de provinciegrens het eindsignaal.

"Normaal win je als je vier keert scoort", aldus trainer/coach van Roden Paul Raveneau. Hij raakt niet in paniek van het eerste verlies. "Het zat er een keertje aan te komen."

Genoeg huiswerk voor dinsdagavond

In de eerste twaalf speelrondes pakte Roden steeds een punt of meer. "Maar vandaag waren wij niet scherp genoeg. Stadskanaal had een plan en voerde dat uit. Eigenlijk moeten vooral de complimenten naar hen."