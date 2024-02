Euforisch gevoel bij derdeklasser Sweel na winst bij koploper Raptim

VOETBAL - De spanning in de derde klasse C neemt toe, want Sweel heeft koploper Raptim vanmiddag op de eerste nederlaag van het seizoen getrakteerd. Door twee goals van Wouter van der Veen werd het 1-2 voor de oranje-zwarten.

Koploper Raptim opende in Coevorden nog de score. Na de 1-0 van Stan Meppelink gaf Sweel veel tegengas.

Aansluiting bij de top

"Na 20 minuten kantelde de wedstrijd", vertelt trainer/coach van Sweel Marnix Bakker. "In de tweede helft belonen we onszelf. Hoe de sfeer in de kleedkamer was? Euforisch."

Bakker, die ook na de zomer de hoofdtrainer in Zweeloo is, vervolgt: "We willen in deze klasse graag meedoen om de titel en promotie. Door deze winst op Raptim houden we aansluiting bij de top."

HODO profiteert

Ook HODO heeft geprofiteerd van de uitzege van Sweel. De withemden klopten Sleen met 3-0, twee keer Patrick Timmerman en één maal Sander Danes, en zijn op één punt van Raptim gekomen: 29 om 28 punten. De Coevordenaren hebben nog wel een wedstrijd tegoed.