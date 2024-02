Manon Veenstra pakt brons in openingsweekend World Cup BMX

BMX - Manon Veenstra heeft in Nieuw-Zeeland een bronzen medaille veroverd in het eerste wereldbekerweekend van dit seizoen. De BMX'ster uit Kerkenveld eindigde achter winnares Saya Sakakibara uit Australië en de Britse Bethany Shriever.

Merel Smulders finishte in de finale als zevende in Rotorua. Een dag eerder eindigde Veenstra op de zesde plaats in de finale.