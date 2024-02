DOS'46 wordt in Nijeveen te kijk gezet

KORFBAL - In eigen huis is DOS'46 vanmiddag in de Korfbal League te kijk gezet. Fortuna uit Delft rekende overtuigend met de thuisploeg af: 14-32.

Halverwege was al duidelijk dat DOS'46 ten onder zou gaan. Het rustsignaal klonk bij 6-15.

Christian Dekkers

Bij 10-30 in helft twee was het verschil tussen beide middenmoters in de Korfbal League zelfs twintig punten. In het pijnlijke uur in Nijeveen kwam Christian Dekkers tot zes doelpunten.

Na twaalf wedstrijden zijn de rood-zwarten terug te vinden op plaats zeven. Fortuna is door de uitoverwinning de nieuwe nummer vijf in de Korfbal League.

