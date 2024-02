Nieuw Buinen stoeit lang met Buunerberen, maar wint topper met 1-3

Snelle domper Buinen

De thuisclub, die zich uiteraard wilde revancheren voor de 3-0 uitnederlaag eerder dit seizoen, startte vol overgave aan de derby. Nieuw Buinen werd over het gehele veld opgejaagd. De overrompelingstactiek had zeker effect, maar zorgde ook voor een vroege, trieste aftocht van Buinen-flankspeler Mylan Beijering. In zijn poging om Nieuw Buinen-doelman Marcel Waarsing het opbouwen te bemoeilijken werd hij per ongeluk aan zijn arm geraakt toen de doelman de bal richting de helft van Buinen schoot. Beyering voelde meteen dat het mis was en met vermoedelijk een armbreuk was de kraker voor hem al na amper drie minuten voorbij.

De eerste kansen waren overigens voor de bezoekers, maar inval-doelman Nick Haandrikman (hij verving de geblesseerde Bas Schutte) redde uitstekend op inzetten van Eron Alberts en Patrick Bults. De thuisclub werd in het eerste bedrijf vooral gevaarlijk uit standaardsituaties. De fijne vrije ballen en corners van Bram Komduur werden echter niet gepromoveerd tot doelpunt en oog in oog in met Waarsing lukte Komduur het zelf ook niet om de 1-0 op het scorebord te brengen.

Remco Huizing breekt de ban, Alberts antwoordt razensnel

Een kwartier na rust kreeg het thuispubliek waar het zo vurig op hoopte. Remco Huizing kopte fraai raak uit een corner van Marc Haandrikman. Het antwoord van de bezoekers kwam echter razendsnel. Alberts kreeg teveel ruimte in de zestien, mocht de bal heelrijk voor zijn rechterbeen leggen, en schoot diagonaal raak: 1-1.

Jos de Boer

De gelijkmaker hakte er stevig in bij de geelhemden. die in het laatste half uur ook steeds meer de tol betaalden voor de vechtwedstrijd die ze er zelf van hadden gemaakt. Bovendien bleken de vervangers van Nieuw Buinen, meer dan die van Buinen, het team een impuls te geven. Dat gold name voor Jos de Boer, die onlangs de overstap maakte van SETA. Die club trok een paar weken geleden het eerste elftal terug uit de competitie en dus mocht De Boer zonder problemen de provinciegrens over richting Nieuw Buinen. Vorige week, bij KSC, viel hij al even in en vanmiddag dus opnieuw.