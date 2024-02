Tennisster Hartono klimt naar recordhoogte op wereldranglijst

Op het Mumbai Open moest Hartono het afleggen tegen de als zesde geplaatste Darja Semenistaja, die later ook het toernooi won. In het dubbelspel reikte ze met partner Prarthana Thombare tot de finale, die ze eveneens verloor.

In de week ervoor nam Hartono deel aan de Thailand Open, met een WTA 250-status hoger ingeschaald dan het toernooi in Mumbai. Daar strandde de tennisster in de derde ronde, waar opponente Tatjana Maria in twee sets te sterk was.