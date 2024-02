Deze ploegen starten volgende maand in Olympia's Tour

WIELRENNEN - Olympia's Tour heeft bekendgemaakt welke ploegen volgende maand aan de start verschijnen. Het TDT-Unibet Cycling Team van Bas Tietema, actief op het één-na-hoogste niveau, is de grote blikvanger. Een deel van de wielerronde wordt, volgens traditie, gereden in Drenthe. In de komende uitgave gaat één etappe (Assen - Roden) volledig over Drentse bodem.