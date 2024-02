Nieuwe organisatie blaast Kasseienomloop Exloo na elf jaar nieuw leven in

WIELRENNEN - De Kasseienomloop van Exloo wordt volgende maand weer verreden. In 2013 stond laatste editie op de kalender. Maar vanwege gebrek aan budget werd de wedstrijd destijds geschrapt.

Nu pakt een nieuwe organisatie de draad weer op. Het gaat om een samenwerking tussen de wielersportvereniging Emmen en de stichting Promotie Wielersport Zuidenveld.

"Ik kwam in gesprek met oud-renner Jeff Vermeulen en we kregen het over de teloorgang van het wielrennen", reageert Jan Eppo Nieborg, die ook voorzitter van de WSV Emmen is. "Kleine Hein, Zand en Veen Rondomme en ook de PWZ Zuidenveldtour zijn allemaal verdwenen. En dat geldt ook voor heel veel 'rondjes rond de kerk' in verschillende dorpen. En daarom willen wij deze wedstrijd organiseren."

Buiten Nieborg en Vermeulen is ook Erik Wolbers van de stichting Promotie Wielersport Zuidenveld actief betrokken bij de organisatie. Het gaat om twee wedstrijden die op zaterdag 9 maart worden verreden. De junioren bijten het spits af met een koers over 108 kilometer. Deze wedstrijd maakt deel uit van de Topcompetitie. Daarna volgt de wedstrijd voor de elite- en beloftenrenners over 144 kilometer.

Politie-inzet

Omdat de Politie Noord-Nederland geen manschappen meer beschikbaar wil stellen voor wielerkoersen kiest de organisatie in Exloo voor een omloop. De renners rijden rondes van 18 kilometer en komen onderweg tussen Buinen en Exloo iedere ronde een keienstrook van 3,4 kilometer tegen.

"Het is onze bedoeling dat we de komende jaren deze wedstrijd kunnen blijven organiseren. Om het verkeer te regelen maken we gebruik van het Motor Begeleiding Team Assen. Dat zijn getrainde burgermotards met de kennis om een wielerkoers te begeleiden. Daarnaast staan er ook vrijwilligers op belangrijke punten om het verkeer te regelen", legt Nieborg uit. "De wegen worden niet volledig afgesloten. Het is de bedoeling dat het verkeer - met het nodige geduld - gewoon verder kan."

Albert Achterhes Profronde van Drenthe

Op 9 maart stond oorspronkelijk de 61e editie van de Albert Achterhes Profronde van Drenthe voor mannen op de kalender. Die is dit jaar geschrapt vanwege stijgende kosten, toenemende regeldruk en veiligheidsproblemen. De organisatie van de Kasseienomloop heeft daarover contact gehad met Ronde van Drenthe-voorzitter Femmy van Issum.