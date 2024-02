Marathonloopster Andrea Deelstra (38) doet ultieme Olympische limietpoging

ATLETIEK - Het is het weekend van de waarheid voor marathonloopster Andrea Deelstra (38). In het Spaanse Sevilla doet ze zondag een ultieme poging om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van Parijs, die komende zomer worden gehouden. De atlete, die opgroeide in de Dwingeloo, ging eerder al van start bij de Spelen van Rio de Janeiro (2016) en Tokio (2021).

"Natuurlijk wil ik dat zondag alles op z'n plek gaat vallen, maar 'het weekend van de waarheid' vind ik wel wat zwaar klinken", reageert Deelstra vanuit Portugal, waar ze zich al sinds de jaarwisseling voorbereidt op haar Olympische limietpoging. "Dit is mijn eerste, enige en laatste poging. Maar terwijl iedereen heel erg bezig is met die olympische limiet, wil ik vooral weer eens een goede marathon neerzetten en dan is die limiet een logisch gevolg."

Olympische limiet

Die olympische limiet voor de Spelen van Parijs staat op 2 uur 26 minuten en 50 seconden. Pas één keer in haar carrière liep Deelstra onder deze tijd. Dat was tijdens de marathon van Berlijn, acht jaar geleden, toen ze vier seconden sneller was.

"Ik denk dat ik er nog niet eerder zo goed voor heb gestaan. Dat blijkt uit de tempo's die ik kan lopen en de harslagen die daarbij horen. Dus dat is alvast een fijn gevoel."

Liesslagader

De voorbereiding van Deelstra op haar limietpoging liep niet op rolletjes. Vorig jaar juni werden bij de 38-jarige atlete tijdens een operatie haar bekken- en liesslagader van haar linkerbeen bevrijd. Daar was door alle belasting een knik in gekomen die de bloedtoevoer naar haar been belemmerde.

"Mijn linkerbeen is eigenlijk de grootste onzekere factor. Tot op dit moment heb ik er weinig last van gehad tijdens de training. Hopelijk kan ik lang genoeg op reserve lopen tijdens de marathon, zodat ik dat been zo lang mogelijk kan ontzien."

In eerste instantie zou Deelstra al op 3 december een limietpoging in Valencia doen. Maar toen werd ze in de voorbereiding ziek. Mocht het komende zondag de limiet niet halen, dan is het meteen haar laatste marathon als wedstrijdloopster.

Drie startplekken

Nederland heeft drie startplekken op de Olympische Spelen. Inmiddels hebben Anne Luijten en Sifan Hassan aan de limiet voldaan. Nienke Brinkman, die ooit al eens 2 uur en 22 minuten op de marathon liep, heeft zich nog niet geplaatst. Maar daar houdt Deelstra zich nu niet mee bezig.

Weinig mazzel