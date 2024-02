Slecht nieuws ACV'er Bas Aalderink: opnieuw zware kruisbandblessure

VOETBAL - Hij vreesde zelf al het ergste na afloop van het duel tegen HHC Hardenberg afgelopen zaterdag en de vrees was terecht: ACV-middenvelder Bas Aalderink heeft zijn voorste kruisband gescheurd. Het seizoen voor de Emmenaar is daarmee voorbij en ook het komende seizoen zal grotendeels in het teken staan van revalideren.

Het is niet voor het eerst dat Aalderink lang uit de roulatie ligt. Ook in de jeugd bij FC Emmen, waar hij gold als een zeer groot talent, scheurde hij al eens zijn kruisband.

Publiek in Assen zag steeds meer zijn kwaliteiten

Aalderink, die bezig is aan zijn eerste jaar bij ACV, had bij de Asser club net een basisplaats veroverd. De laatste weken zag het publiek steeds meer de kwaliteiten van de defensieve middenvelder, die in de jeugd werd begeerd door diverse Europese topclubs. De ambities, die Aalderink even in de ijskast had gestopt toen hij van FC Emmen de overstap maakte naar de amateurs van vv Emmen, waren ook helemaal terug.

Ambities waren helemaal terug