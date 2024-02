Medisch wonder van Roden gaat weer vol voor titel: 'Chirurg wilde me niet opereren'

VOETBAL - Voetbalvereniging Roden verloor gisteren voor het eerst dit seizoen. Stadskanaal was in de tweede klasse I met 6-4 te sterk. Opvallend uiteraard, maar nog opvallender was de naam van een speler in de basisopstelling van de bezoekers: Michel Wardenier. Hij was toch gestopt vanwege drie hernia's?

"Dat klopt", laat de 30-jarige verdediger weten. "Maar daar ben ik op terug gekomen. Eind december had ik een MRI-scan, in aanloop naar de operatie die in januari gepland stond in de Bergman Clinics in Noord-Holland en daaruit kwam verrassend goed nieuws. Een week voor de operatie werd ik gebeld door de chirurg, die zei dat hij me niet wilde opereren."

"De bovenste twee hernia's waren verdwenen en de onderste, die tegen een zenuw aandrukte, was ook minder groot. Ik moest gewoon verder gaan met waar ik mee bezig was en dus heb ik de trainer gebeld en heb ik de voetbaltas weer ingepakt. Gisteren, in Stadskanaal, speelde ik alweer de tweede wedstrijd na de winterstop."

'Één hernia verdwijnt nog wel eens spontaan, maar niet twee of zelfs drie'

Wardenier vervolgt: "Noem me een medisch wonder. De chirurg had het in ieder geval nog nooit meegemaakt. Dat er één hernia verdwijnt gebeurt nog wel eens, maar niet twee of zelfs drie."

Ook de tegenstanders keken de afgelopen twee duels raar op toen ze Wardenier op het wedstrijdformulier zagen staan. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik me ook wel eens bezwaard voel als ik weer de vraag krijg hoe dit toch mogelijk is", laat Wardenier weten. "Maar het is toch echt zo en uiteraard ben ik hier dolblij mee."

Volle bak voor de titel

"En nu? Nu ga ik uiteraard volle bak door, op jacht naar het kampioenschap. We verloren gisteren voor het eerst. Dat was wel een domper. Hoe dat kon? We speelden niet eens zo slecht, maar bij Stadskanaal lukte alles. De eerste drie schoten gingen er allemaal in."

In de strijd om het kampioenschap is Roden sinds vandaag één concurrent kwijt. Helpman, de nummer 2 in de 2e klasse I, stopt namelijk met prestatievoetbal op de zondag. Omdat de Groninger club dit voor oktober (2023) had moeten aangeven bij de KNVB om horizontaal te kunnen overstappen naar de zaterdag speelt Helpman de rest van dit seizoen voor 'spek en bonen' mee.